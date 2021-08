Colégio Integrado realiza Arraiá Digital e Drive-thru beneficente

O Colégio Integrado realiza, no próximo sábado (14), das 14h às 18h, o Arraiá Digital Beneficente, evento que combina apresentações culturais, transmitidas pelo canal do colégio no YouTube e um drive-thru de comidas típicas em frente à instituição.

Pelo segundo ano consecutivo, devido à pandemia de Covid-19, o colégio não pode promover a sua tradicional festa junina beneficente. Então, o arraiá drive-thru foi a alternativa encontrada para ajudar a Casa das Fraldas São José e a Apae de Campo Mourão a arrecadarem fundos.

No drive-thru serão vendidos kits juninos que variam de R$15,00 a R$35,00. Para quem quiser garantir os combos de forma antecipada, as fichas estão sendo vendidas nas entidades e no Colégio Integrado.