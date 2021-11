Colégio Integrado promove Integrado Day neste sábado

O Colégio Integrado promove, neste sábado (20), o Integrado Day, um evento destinado a apresentar à comunidade, em especial pais, responsáveis e convidados, os diferenciais que fazem do Integrado referência em Educação.

O evento, realizado nas dependências do Colégio, localizado na Avenida Irmãos Pereira, 670, terá uma programação diversificada com atividades recreativas para as crianças, oficinas, bate-papo com os coordenadores e sorteio de brindes.

Segundo a diretora Ana Paula Previate, o Integrado Day será uma ótima oportunidade para quem deseja conhecer a metodologia de ensino, a estrutura, os materiais didáticos e as novidades do Colégio Integrado para 2022.

O Integrado Day terá início às 14h e será aberto à toda comunidade de Campo Mourão e região. Os interessados em participar podem se inscrever no site colegio.grupointegrado.br