Colégio Integrado é finalista do Prêmio Excelência Poliedro 2023

O Colégio Integrado – em Campo Mourão (PR) – é um dos três finalistas na categoria metodologias ativas do Prêmio Excelência Poliedro 2023. O projeto, intitulado “sala de aula invertida: uso sustentável dos recursos”, foi desenvolvido durante o primeiro semestre de 2023 na disciplina de ciências pela professora Micheli Dalcin. O Sistema Poliedro de ensino realiza anualmente o concurso que reconhece o esforço de instituições que proporcionam educação de qualidade e que estimulam o aprendizado significativo. A fase final a disputa será realizada em outubro deste ano e colégios de todo Brasil concorrem em diversas modalidades.

O projeto do Colégio Integrado teve como objetivo promover inversão de papéis na sala de aula. A temática apresentada foi o uso sustentável dos recursos naturais, por meio de atividades práticas e interativas. Os estudantes foram desafiados a explorar o conhecimento de forma colaborativa, estimulando a criatividade e o pensamento crítico, possibilitando mais autonomia.

A professora responsável pela ação, Micheli Dalcin, explica como foi realizar as atividades com os estudantes: “Durante o processo fui mediadora, cada grupo pesquisou sobre determinados assuntos e depois fizemos rodadas de apresentações. Eles explicavam aos demais colegas e tiravam as dúvidas. Isso demostra a capacidade em desenvolver habilidades de oratória, pesquisa e autonomia”, conta Micheli sobre abordagem pedagógica.

Para Ana Previate, diretora do Colégio Integrado, estar entre os finalistas da premiação reforça o trabalho que a instituição vem realizando ao longo dos anos. “Desde que adotamos o sistema Poliedro de ensino, nutria o desejo de que nossos professores participassem desse concurso. Conheço profundamente o empenho que nossos educadores dedicam às atividades na instituição. Este é nosso primeiro ano de participação e estar na final na categoria de metodologias ativas é motivo de orgulho e felicidade para mim”, afirma a diretora.

Ana também ressalta que o Colégio se inscreveu com três projetos, tendo um selecionado para a fase final da premiação. “Diversas atividades desenvolvidas aqui no Colégio têm potencial para serem premiadas e chegamos como finalistas com a professora Micheli. São três escolas por categoria, ou seja, já somos um dos melhores e essa conquista abrirá portas para que outros professores tenham confiança nos próximos anos e submetam seus projetos”, argumenta a gestora expressando orgulho pela seleção.

METODOLOGIA APLICADA

A indicação do Colégio Integrado como finalista no Prêmio Excelência Poliedro é o fruto do empenho da instituição em proporcionar uma educação de excelência, que vai além os da sala de aula convencional.

O Colégio Integrado está em constante evolução para assegurar que seus alunos tenham acesso ao que há de mais avançado no cenário educativo. Em consonância com essa visão, em 2022 adotou a identidade de “Ecossistema de Formação”, um conjunto integrado e completo de serviços e soluções educacionais, solidificando a missão da escola de ir além da mera transmissão de conhecimento. Este ecossistema reflete o comprometimento do Colégio em nutrir a aprendizagem com metodologia bilíngue e aprendizado dinâmico com estímulo às competências comportamentais – as chamadas softskills.

Sobre o Colégio Integrado

Fundado em 1986, o Colégio Integrado faz parte do Grupo Integrado – localizado em Campo Mourão (PR)- e atua nos segmentos de berçário, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e pré-vestibular, proporcionando um aprendizado dinâmico, repleto de experiências hands-on e projetos de aprendizagem inovadores com valores para transformar o indivíduo e a sociedade.

O Colégio Integrado vem inovando e se renovando, buscando sempre oferecer aos seus alunos o que há de melhor no segmento educacional. E foi com esse pensamento que em 2022, passou a posicionar-se como um Ecossistema de Formação, isto é, um conjunto completo e integrado de serviços e soluções educacionais.