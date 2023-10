Colégio Integrado abre inscrições para concurso de bolsas

Os estudantes que vão ingressar no Ensino Fundamental (3º ao 9º ano), Ensino Médio (1º ao 3º ano) e no Extensivo podem concorrer a 10 bolsas de estudos oferecidas pelo Colégio Integrado de Campo Mourão (PR). Os descontos chegam a até 100% do valor da mensalidade e valem para o ano letivo de 2024.

Podem concorrer os estudantes de toda a comunidade que ainda não fazem parte da instituição de ensino. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até às 23h59 do dia 19 de outubro, exclusivamente pelo site https://conteudo.grupointegrado.br/concurso-colegio

“Essa é uma ótima oportunidade para quem deseja seguir os estudos num colégio de primeira linha e aprimorar sua formação intelectual e cidadã, que servirá de base para toda vida, aliado a uma estrutura de preparo para as provas de vestibulares, ENEM e processos seriados. Por isso, recomendo que as famílias aproveitem essa ocasião”, explica o Coordenador Pedagógico do Ensino Médio do Colégio Integrado, Thiago Veronezi.

DIFERENCIAIS

Fundado em 1986, o Colégio Integrado atua nos segmentos de Berçário, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio e Pré-Vestibular, proporcionando um aprendizado dinâmico, repleto de experiências hands-on e projetos de aprendizagem inovadores com valores para transformar o indivíduo e a sociedade.

O Colégio Integrado vem inovando e se renovando, buscando sempre oferecer aos seus estudantes o que há de melhor no segmento educacional. E foi com esse pensamento que em 2022 passou a se posicionar como um Ecossistema de Formação, isto é, um conjunto completo e integrado de serviços e soluções educacionais.

AVALIAÇÕES E RESULTADO

As provas são aplicadas no dia 21 de outubro, de maneira presencial, na sede do Colégio Integrado [Avenida Irmãos Pereira, 670, Centro, Campo Mourão], das 8h às 12h.

As avaliações serão compostas por 40 questões de múltipla escolha – em que apenas uma das alternativas está correta – e vão contemplar as disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências/Biologia, História e Geografia. O conteúdo será equivalente ao praticado pelos estudantes durante a série que está cursando em 2023.

O resultado será divulgado no dia 24 de outubro, a partir das 14h, na sede do Colégio Integrado, por contato telefônico e pelo site www.colegio.grupointegrado.br A distribuição das bolsas de estudos seguirá a classificação geral dos candidatos, indo de 100% de desconto na mensalidade para o primeiro colocado a 30% de abatimento para os classificados do 5º ao 10º lugar.

SERVIÇO

O que: Colégio Integrado oferece 10 bolsas de estudos para o Ensino Fundamental (3º ao 9º ano), Ensino Médio (1º ao 3º ano) e Extensivo válidas para o ano letivo de 2024

Quem pode concorrer: Estudantes de toda a comunidade que ainda não fazem parte da instituição de ensino

Inscrições: São gratuitas e podem ser feitas até às 23h59 do dia 19 de outubro, exclusivamente pelo site https://conteudo.grupointegrado.br/concurso-colegio

Data da prova: Dia 21 de outubro, de maneira presencial, na sede do Colégio Integrado [Avenida Irmãos Pereira, 670, Centro, Campo Mourão], das 8h às 12h.

Resultado: O resultado será divulgado no dia 24 de outubro, a partir das 14h, na sede do Colégio Integrado, por contato telefônico e pelo site www.colegio.grupointegrado.br

Informações: pelos tels. 0800-042-0109 / 0800-000-7005 / 44- 3518 2500