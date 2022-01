Centro Universitário Integrado oferta bolsas de até 100% na graduação

O Centro Universitário Integrado, de Campo Mourão, está com inscrições abertas para o Seletivo Especial de Verão. Os primeiros colocados concorrem a bolsas de estudos de até 100% para toda a graduação em qualquer um dos mais de 40 cursos das áreas de Ciências Exatas e da Terra, Biológicas, Agrárias, Humanas, da Saúde, Sociais e Aplicadas, Engenharias, Linguística, Letras e Artes.

Podem participar estudantes que tenham concluído o ensino médio e que desejam ingressar em um dos cursos da instituição.

O Seletivo Especial de Verão é válido para as áreas de graduação presenciais e EAD e o interessado decide como quer realizar a prova: de forma presencial ou online. As inscrições são online, gratuitas e podem ser feitas pelo https://grupointegrado.br/vestibular até o próximo dia 27/01. As provas acontecem no sábado (dia 29/01).

Entre os cursos presenciais que o estudante encontra no Integrado, destaque para as amplas oportunidades na área da saúde com graduação em medicina, odontologia, biomedicina, nutrição, farmácia, fisioterapia, enfermagem e psicologia.

A instituição também oferece cursos de agronomia e medicina veterinária [ambos com conceito 5 pelo MEC], engenharia civil e de produção, direito, tecnologia e análise de desenvolvimento de sistemas entre outros nas áreas de tecnologia e licenciaturas.

INFRAESTRUTURA E INOVAÇÃO

Segundo a diretora da gestão acadêmica, Luciana Pontes, “além de ofertar uma gama importante de cursos para a região, o Centro Universitário Integrado tem infraestrutura com tecnologia de ponta, laboratórios modernos em todas as graduações, metodologia de ensino inovadora, corpo docente altamente qualificado e suporte ao estudante em projetos de vida e carreira”.

Outro diferencial, segundo o gerente de marketing, André Guesser, são as diversas opções de bolsas e financiamentos que permitem o acesso e a permanência no ensino superior. “Há mais de 20 anos, o Centro Universitário Integrado oferece formação profissional em várias áreas do conhecimento por entender que sua missão é promover educação e aperfeiçoamento pessoal e profissional para o desenvolvimento da sociedade na qual está inserido”, destaca.

“O Integrado investe em novas metodologias, formação com foco no desenvolvimento de habilidades de liderança, competências técnicas, criatividade e inovação. Tudo para que o estudante possa se tornar um profissional apto a encarar o mercado de trabalho, técnica e emocionalmente”, complementa Luciana. A instituição também oferece diversas opções de cursos de pós-graduação.

SERVIÇO

O quê: Seletivo Especial de Verão do Centro Universitário Integrado

Quando: Inscrições até 27/01 | Prova em 29/01

Onde: Inscrições online, pelo site do Centro Universitário Integrado

Quanto: Gratuito

Edital e inscrições: https://grupointegrado.br/vestibular