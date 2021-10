Atleta que trabalha como catador de recicláveis ganha bolsa de estudos e estágio no Integrado

Após conhecer a história de Angel Inocêncio da Silva por meio de uma reportagem na televisão, o Centro Universitário Integrado se solidarizou com o atleta que concilia a rotina de treinos e o trabalho como catador de recicláveis. A instituição de ensino ofereceu uma bolsa de estudos integral no curso de Educação Física e um estágio remunerado para que o atleta possa se dedicar aos estudos e ao esporte.

Angel tem 20 anos e faz parte da equipe de atletismo de Campo Mourão. O jovem compete no salto em distância e no salto triplo e já conquistou medalhas em campeonatos estaduais e nacionais, tendo representado o Brasil no sul-americano sub-18. Quando não está se preparando para as competições, Angel tem uma rotina tão cansativa quanto os treinos, ele trabalha como catador de materiais recicláveis.

“A gente fica muito contente em saber que o Grupo Integrado está agora em parceria com o atletismo, dando oportunidade para um jovem que tem grandes chances de ser um grande atleta no futuro. A gente fica muito contente com isso e agradece o Integrado por fazer um grande trabalho social com Angel, que com certeza, trará grandes alegrias através do atletismo”, disse o professor Paulo César Costa, criador do projeto “Atletismo Esperança”, que atende crianças, adolescentes e jovens de Campo Mourão e região.

Para o atleta a bolsa de estudos ofertada pelo Integrado significa a realização de um sonho. “Quando o Paulinho me falou que o Integrado tinha me dado essa bolsa, na hora eu nem acreditei. Porque é um sonho meu fazer faculdade e me formar professor de Educação Física. Pretendo ser técnico e incentivar as crianças a praticarem esportes e ser uma referência assim como o Paulinho é para mim”, contou Angel.