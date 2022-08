Atleta mourãoense conquista medalha de bronze no Mundial de Aquabike

O triatleta mourãoense, Henrique Pedroso Silvério, egresso apoiado pelo Centro Universitário Integrado, conquistou o bronze no Campeonato Mundial de Aquabike. A competição foi realizada entre os dias 18 e 21 de agosto, em Samorin, na Eslováquia.

“Neste fim de semana fiz algo que sempre sonhei. Levar o nome do meu país ao pódio! Fiz uma prova incrível. Foram inúmeros testes de destreza durante todos os dias de competição. Durante a prova tempo fechado, natação com água bem agitada e difícil. Já na bike, foram 80 km de pedal de muito sofrimento e para aguentar só pensava em uma coisa: que tinham muitas pessoas torcendo por mim aqui no Brasil e até mesmo no local da prova. Ter a torcida de todos foi fundamental. Ter o Integrado apoiando em mais um momento especial da minha vida foi vital para essa conquista”, conta o atleta.

Pedroso, cuja prova incluiu 80km de ciclismo e 2 km de natação, contou ainda que esta foi a sua primeira prova de longa distância e que o resultado foi muito satisfatório. “Já comecei levando um bronze para nosso país. Estar ao lado de campeões olímpicos, atletas de primeiro mundo me fez refletir ainda mais o quanto aquele momento era importante e já ver onde que preciso melhorar. Colocar meu nome e do meu país no Campeonato Mundial foi uma sensação única! Estar entre os 3 melhores do mundo na categoria e entre os 20 melhores no geral, é incrível”.

Após a conquista na Eslováquia, Henriquejá está de olho no próximo desafio. Em novembro ele segue para Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, onde disputará as finais do Campeonato Mundial de Triatlo.