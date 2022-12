Ainda dá tempo de praticar exercícios físicos em 2022?

Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país mais sedentário da América Latina e ocupa a quinta posição no ranking mundial. Dados do IBGE mostram que cerca de 47% dos brasileiros são sedentários e o número mais alarmante está entre os jovens: 84% não praticam exercícios físicos.

“O primeiro passo é sair do ‘amanhã eu começo’ e iniciar hoje. Acabamos sempre adiando para depois, mas é fundamental dar o primeiro passo o quanto antes. Se não iniciarmos de alguma forma, nosso organismo nunca vai reconhecer que a atividade física é boa para o corpo e a mente”, fala José Eduardo Segala, professor de Educação Física do Centro Universitário Integrado, instituição de ensino superior que oferecerá o curso de forma semipresencial a partir de 2023.

Conciliar vida profissional, social, pessoal e incluir exercícios físicos na rotina exige força de vontade e disciplina. “Temos o que chamamos de ‘Teste dos 21 dias’ ou ‘Teste das três semanas’. Se a gente conseguir manter o ritmo dos exercícios ininterruptamente neste período, provavelmente nunca mais vamos parar. Isso acontece porque o cérebro reconhece que tal atividade é importante para o organismo e mesmo que a gente sinta preguiça, ele vai te dar disposição para realizar os exercícios”, diz Segala.

Cinco dicas para sair do sofá

O professor de Educação Física reconhece que criar um novo hábito não é tarefa simples. Porém, ele enfatiza que o segredo é ser constante, persistir e não desanimar.

“Devido ao sedentarismo, o ritmo do nosso metabolismo diminui, fica mais lento e não queima o acúmulo de gordura. Isso pode causar infarto, AVC e outras complicações de saúde. Mas com o passar do tempo e com a regularidade do exercício, tudo muda para melhor e nosso organismo vai agradecer porque vamos ajudá-lo a prevenir doenças, controlar o peso, a pressão arterial, reduzir a insônia e a ansiedade, melhorar o humor e a autoestima”, explica Segala.

Para ajudar a sair do sofá e começar a prática do exercício hoje mesmo e manter a regularidade, o professor traz cinco dicas:

1. Escolha uma atividade que você goste de fazer. Para sair do sedentarismo, é importante sentir prazer naquilo que for realizar; seja uma caminhada, andar de bicicleta ou dançar.

2. Faça uma avaliação médica antes de começar. Isso evita problemas futuros como lesões, contusões ou fadiga muscular.

3. Comece devagar, mas comece. Assim, seu corpo – que está acostumado a ficar parado – vai notar a presença do exercício físico e vai se condicionando de maneira gradual.

4. Peça ajuda a um profissional de Educação Física. Ele vai conseguir te auxiliar e orientar sobre seu melhor caminho e como fazer as práticas ideais para cada pessoa.

5. Hidrate-se e tenha uma alimentação saudável. Dessa forma, conseguiremos repor os líquidos perdidos durante os exercícios, enquanto as comidas certas vão ajudar a alcançar os resultados esperados.