Acadêmicos do Integrado atuam no desenvolvimento de respiradores para pacientes com COVID-19

Acadêmicos do Centro Universitário Integrado, que participam da Enactus Integrado, time local da organização internacional Enactus, estão trabalhando no desenvolvimento de respiradores de baixo custo para o tratamento de pacientes com a COVID-19, doença causada pela novo coronavírus.

Pacientes acometidos pela doença sofrem de complicações respiratórias graves e necessitam de ventilação mecânica por um período prolongado, de 5 a 18 dias, o que tem levado à falta desses aparelhos em hospitais ao redor de todo o mundo. A partir desse cenário, o time Enactus Integrado enxergou uma oportunidade de atuação e assim nasceu o projeto Alento.

O acadêmico Nicholas Portella, membro do time Enactus Integrado, relata que desde o início da pandemia observava as inovações e alternativas de baixo custo que surgiam na área da saúde, e discutia isso com sua orientadora de trabalho de conclusão de curso, a professora Tuane Krupek.

Vendo que uma das alternativas implementadas por vários países foram os respiradores confeccionados com impressoras 3D, acadêmico e orientadora pesquisaram o que estava sendo feito no mundo e projetos realizados no Brasil, levaram a demanda para o time Enactus Integrado e entraram em contato com várias pessoas até chegarem ao grupo atual que conta com a participação de representantes do Sebrae, Senai, Centro de Inovação de Maringá, Universidade Estadual de Maringá e Hub Connect HealthTech, todos de Maringá, Universidade Tecnológica Federal do Paraná e Enactus Integrado, de Campo Mourão. O grupo trabalha no desenvolvimento e implementação de respiradores de baixo custo para atender a demanda da região noroeste do Paraná.

O projeto Alento está participando do Ford Fund COVID-19 College Challenge, um edital da Ford para fomentar projetos da rede Enactus voltados à COVID-19. O mesmo tem foco em tecnologia, aplicativos ou outras soluções virtuais, sendo o Brasil um dos países que receberá consideração prioritária nos projetos, juntamente com Egito, Alemanha, Gana, Quênia, México, Marrocos, Nigéria, Porto Rico, África do Sul, Reino Unido e Estados Unidos, porém todos os países com times Enactus participam.

De acordo com a professora Tuane Krupek, conselheira do time Enactus Integrado, “o protótipo do respirador está pronto, foi testado em pulmões artificiais e agora iremos realizar os testes em animais. O objetivo do projeto Alento é levar estes equipamentos a hospitais com alta demanda na região noroeste do Paraná”, explicou. O aparelho tem como função realizar a automação de “Reanimadores de Silicone – AMBU®” um equipamento manual amplamente conhecido ao redor do mundo com baixo custo e fácil replicação e esterilização.

O desenvolvimento do equipamento foi realizado por André Dias (Tecnólogo em Mecânica), Carl Correa Kawasaki (Designer), Claudemir De Oliveira Jano (Técnico em Eletromecânica), Felipe Martins De Oliveira (Engenheiro Eletricista), Juliano Coelho (Engenheiro Mecatrônico) e Rafael Couto da Silva (Engenheiro Mecânico), Augusto Dias Siqueira, Bruno Villas Boas de Oliveira, Enrico Doherty Andrade (estudantes bolsistas) todos do Senai de Maringá, e pelos médicos Leonardo Dolphine Arnoni e Marcio Ronaldo Gonçalves e Silva. Contando como colaboradores Paulo Henrique Sabo e Rodrigo Hubner (Cientistas da Computação) da UTFPR. Os testes em animais serão conduzidos pela médica veterinária e anestesista Marilda Onghero Taffarel da Universidade Estadual de Maringá, Nicholas José de Souza Portella e Tuane Krupek do Centro Universitário Integrado. O time Enactus Integrado atua na organização, operacionalização e busca de parcerias do projeto.

A Enactus Integrado foi fundada em 29/11/2019 por acadêmicos de diversos cursos de graduação e pós-graduação do Centro Universitário Integrado e pela professora conselheira Tuane Krupek. A Enactus é uma organização internacional sem fins lucrativos presente em 37 países que reúne acadêmicos, professores e líderes de empresas que buscam soluções para problemas sociais por meio do empreendedorismo social. Os projetos realizados visam a realização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas.