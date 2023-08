Inscrições para o Vestibular Unespar 2024 encerram nesta quarta-feira

Encerram nesta quarta-feira (30) as inscrições para o Vestibular 2024 da Universidade Estadual do Paraná (Unespar). Ao todo, estão sendo ofertadas mais de 2.300 vagas para as cidades de Apucarana, Campo Mourão, Curitiba, Paranaguá, Paranavaí, Loanda e União da Vitória, para ingresso no ano de 2024.

As inscrições acontecem de forma online, por meio do site vestibular.unespar.edu.br e sob o pagamento da taxa no valor de R$ 50. A prova será aplicada no dia 8 de outubro, de forma presencial. A novidade para este ano são as vagas para os três cursos tecnólogos de Loanda.

Os cursos oferecidos são Administração, Ciência da Computação, Ciências Contábeis, Direito, Matemática, Pedagogia, Turismo e Negócios, Geografia, História, Artes Visuais, Canto, Música, Artes Cênicas, Cinema e Audiovisual, Teatro, Ciências Biológicas, Engenharia de Produção, Educação Física, Enfermagem, entre outros.

As provas acontecerão nas mesmas cidades em que a Unespar tem campus, desta forma, o candidato poderá optar por realizá-la na localização que preferir. Neste ano, as provas serão divididas em dois grupos: Prova de Redação e Prova Objetiva de Múltipla Escolha; e Prova de Redação. Cada curso da Unespar optou por qual grupo de prova seus futuros estudantes deverão resolver.

A Unespar reserva 50% das vagas para políticas de ações afirmativas. A homologação das inscrições será publicada em edital específico, no dia 6 de setembro. Os locais de realização das provas e o ensalamento serão divulgados a partir do dia 28 de setembro.

O resultado do Vestibular 2024 da Unespar, será divulgado no dia 22 de novembro de 2023, no site unespar.edu.br.

Agência Estadual de Notícias