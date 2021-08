Inscrições para o Vestibular 2021 e o PAS da UEM começam em 1º de setembro

As inscrições para o vestibular e o Processo de Avaliação Seriada (PAS) 2021 da Universidade Estadual de Maringá (UEM) começam no dia 1º de setembro, ambos para ingresso em 2022. O processo será aceito somente pela Internet, até 20 de outubro.

Para o vestibular, a instituição está disponibilizando 2.367 vagas, das quais 1.335 para cotistas (sociais e raciais). As provas serão aplicadas em 20 de fevereiro em Maringá, Apucarana, Campo Mourão, Cascavel, Cianorte, Cidade Gaúcha, Curitiba, Goioerê, Ivaiporã, Paranavaí e Umuarama. A taxa de inscrição é de R$ 167,00.

O PAS oferece 747 vagas, todas direcionadas aos candidatos aprovados na etapa 3. A prova será em 27 de março de 2022, em Maringá, Apucarana, Campo Mourão, Cascavel, Cianorte, Goioerê, Ivaiporã, Loanda, Londrina, Paranavaí e Umuarama. A taxa de inscrição é de R$ 84,00.

Os futuros aprovados em ambos os certames ingressarão nas graduações presenciais da UEM no ano letivo de 2022, inicialmente previsto para começar no segundo semestre do ano que vem.

Os inscritos no vestibular e no PAS 2021 interessados em obter a isenção da taxa de inscrição devem acessar a página da CVU, de 1º a 9 de setembro, imprimir e preencher o formulário de requerimento para isenção. As informações estão no edital nº 029/2021 – CVU. O candidato deve estar regularmente cadastrado no CadÚnico para programas sociais do governo federal, ser membros de família de baixa renda, com ganhos de até meio salário mínimo por pessoa ou renda total familiar de até três salários mínimos mensais.

O pedido de isenção da taxa de inscrição deve ser feito pelo próprio requerente ou por terceiros, após ter efetuado a inscrição no Vestibular 2021 ou no PAS 2021, mediante a apresentação do requerimento, devidamente preenchido, constando número de inscrição no processo.

O atendimento ocorrerá no câmpus-sede, em Maringá, Bloco 28 (CVU), das 8 às 11h30 e das 14 às 17h30; em Cianorte, na secretaria do CRC, das 13h30 às 17 horas; em Cidade Gaúcha, na secretaria do CAR, das 8 às 11 horas; em Diamante do Norte, na secretaria do CRN, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30; em Goioerê, na secretaria do CRG, das 8 às 11 horas; em Ivaiporã, na secretaria do CRV, das 7h40 às 11h40; e em Umuarama, na secretaria do DTC/CAU, das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30.

O requerimento de isenção da taxa do Vestibular 2021 e no PAS-UEM 2021 também pode ser enviado por correspondência registrada, com data de postagem até 9 de setembro, para o endereço “Universidade Estadual de Maringá – UEM Comissão Central do Vestibular Unificado – CVU, av. Colombo, 5790, Zona 7, CEP 87020-900 MARINGÁ – PR.

O resultado da análise dos pedidos será publicado por meio de edital, no dia 30 de setembro, pela Internet. Caberá pedido de reanálise do resultado, mediante requerimento protocolizado nos locais constantes no item 2 do Edital, devidamente justificado, dentro do prazo máximo de dois dias úteis, contados a partir da data da publicação do edital.

Os candidatos beneficiados com a isenção terão as inscrições homologadas pela CVU e aqueles que não forem beneficiados pela isenção deverão providenciar o pagamento da taxa de inscrição até o dia 22 de outubro de 2021 caso seja do interesse a participação no processo seletivo.