Inscrições do PSS para contratação de 20 mil professores abrem nesta sexta-feira

Começa às 16h desta sexta-feira (10) o período das inscrições do PSS (Processo Seletivo Simplificado) de professores e professores pedagogos temporários para 2023. O prazo vai até as 16h do dia 07 de julho pelo site www.institutoconsulplan.org.br.

Durante o ano letivo de 2023, a Secretaria de Estado da Educação e do Esporte (Seed-PR) deve contratar cerca de 20 mil professores pelo PSS em todos os 32 NREs (Núcleos Regionais de Educação), com oportunidades na educação básica – para todas as disciplinas da BNCC (Base Nacional Comum Curricular) e também em 12 diferentes eixos tecnológicos da educação profissional, com dezenas de áreas de atuação, desde agroindústria até programação, passando por enfermagem, administração, nutrição, logística, entre outros.

“O Governo do Estado está abrindo 20 mil vagas para professores darem aulas nas escolas públicas estaduais. Todos que têm pedagogia, licenciaturas e são da área educacional podem se inscrever, tanto nas disciplinas tradicionais como Matemática, Português e Filosofia, como nas aulas novas e inovadoras que o Paraná tem, como programação de computador, robótica, empreendedorismo, entre outros”, diz o secretário da pasta, Renato Feder.

Com o reajuste que passou a valer desde o início deste ano, a remuneração do professor do PSS passou a ser de R$ 5.545,00 (incluindo gratificação e vale-transporte) para a jornada de 40h. Os requisitos mínimos para cada função e mais detalhes deste PSS estão disponíveis no edital, em www.educacao.pr.gov.br/PSS.

INSCRIÇÕES

O processo seletivo será realizado pelo Instituto Consulplan e a inscrição terá duas categorias: Educação Básica e Educação Profissional, sendo que o candidato poderá optar por fazer uma ou duas inscrições – podendo ser duas na mesma categoria. Será possível se inscrever em apenas um Núcleo Regional de Educação (NRE), com opção por até dois municípios do núcleo (ou área, no caso da Educação Profissional). No NRE Curitiba, setorizado por bairros, o candidato poderá realizar a inscrição em até 2 (dois) setores.

Para a convocação, em caso de não haver mais candidatos classificados nas listas de um município e existir vaga, o NRE poderá utilizar a ordem de classificação geral do núcleo independentemente da localidade de inscrição. E, caso não haja mais candidatos classificados na lista do NRE, o núcleo poderá utilizar a ordem de classificação geral do Estado.

A taxa de inscrição é de R$ 40 para o candidato que optar por uma inscrição e de R$ 60 para duas. Das 16h do dia 10 até as 16h do dia 13 de junho, poderá solicitar a isenção da taxa pelo site do instituto quem for inscrito no CadÚnico (Cadastro Único para programas sociais do governo federal), membro de família de baixa renda (aquela que possua renda familiar mensal de até três salários mínimos), doadores de sangue ou de medula óssea, além de prestadores de serviço da Justiça Eleitoral, como mesários.

SELEÇÃO

A seleção dos profissionais será composta por prova objetiva, prova de títulos e prova prática, todas de caráter classificatório – também valerá na pontuação total o tempo de serviço. As vagas são de até 40 horas semanais para professor e de 20 horas ou 40 horas semanais para professor pedagogo.

Novidade no processo seletivo deste ano, a prova prática terá duas etapas: a elaboração de um plano de aula, correspondente ao componente curricular escolhido na inscrição, e um vídeo de 8 a 10 minutos, que mostre a aplicação do plano de aula de forma prática: simulando uma aula com os estudantes (para professores) ou a ação desenvolvida pelo pedagogo na escola (para pedagogos).

A divulgação da relação provisória das inscrições será no dia 08 de agosto e a consulta dos locais e orientações sobre a prova objetiva no dia 15 do mesmo mês, no site do Instituto Consulplan. As provas, para a(s) disciplina(s)/área(s) escolhida(s) serão aplicadas simultaneamente nos municípios-sede dos NREs no dia 21 de agosto, com a divulgação dos gabaritos oficiais preliminares no dia seguinte. Os resultados do PSS, provisório e final, serão divulgados em setembro e outubro, respectivamente.