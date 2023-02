Início do ano letivo exige adaptações para crianças e famílias

Com o início do ano letivo se aproximando, a preocupação com a adaptação dos estudantes ao ambiente, colegas e rotina é comum entre pais e responsáveis, especialmente em relação às crianças que irão para a escola pela primeira vez ou que mudaram de instituição de ensino.

Fátima Chueire Hollanda, assessora pedagógica do Sindicato das Escolas Particulares do Paraná (Sinepe/PR), pontua que, antes de tudo, para que se tenha uma adaptação ideal dos pequenos, as famílias precisam encontrar uma escola que vá ao encontro dos princípios que consideram importantes para a educação da criança.

“É preciso analisar qual projeto pedagógico tem mais afinidade com o que se procura e em qual instituição a criança poderá se sentir mais feliz, seja uma escola que impulsione a criatividade, a educação religiosa ou uma educação mais ampla”, afirma a especialista.

Por isso, é importante que os pais, na hora da matrícula, não apenas se atentem à estrutura física do colégio, mas conversem com a gestão, docentes e outros profissionais da instituição. Também é recomendado levar a criança junto, para que ela comece a se familiarizar com o ambiente. Além disso, transformar o início das aulas numa tarefa divertida, envolvendo o estudante na escolha e preparação do material escolar, por exemplo, é interessante para que o pequeno não fique desmotivado com as mudanças na rotina.

Quanto às turmas de transição, caso do nono ano do Ensino Fundamental, Fátima explica que muitas escolas já adotam o ensino para uma estratégia mais similar àquela que os jovens vão encontrar no Ensino Médio, a fim de diminuir o impacto da troca de colegas ou de instituição.

CALENDÁRIO LETIVO

No Paraná, a sugestão do Sinepe/PR é de que as aulas tenham início no dia 6 de fevereiro, com recesso proposto em julho, de 10 a 23, e retorno no dia 24 do mesmo mês. O término do período letivo, por sua vez, está previsto para 15 de dezembro.

As escolas particulares possuem autonomia para modificar o calendário, contudo, deve existir uma justificativa para essa alteração e os órgãos competentes devem ser informados. Ainda, deve haver a garantia do cumprimento da carga horária de 800 horas/aula, distribuídas nos 200 dias letivos para o Ensino Fundamental e para a terceira série do Ensino Médio. Já para as primeiras e segundas séries do Novo Ensino Médio, deverão ser asseguradas 1000 horas/aula dispostas em 200 dias letivos.

Apesar de 2023 contar com nove feriados nacionais, sendo quatro prolongados, a assessora pedagógica explica que não há interferência no ano letivo.

“Já os feriados não interferem no ano letivo e sempre são contabilizados na programação do calendário escolar, que é feito com um ano de antecedência. É por esse motivo que algumas escolas optam por começar as aulas alguns dias antes ou terminá-las mais tarde”, diz Fátima.

Fonte: V3Com