Formações Profissionais e Pedagógicas antes do início do Ano Letivo da Rede Municipal

A Prefeitura de Campo Mourão, por meio da Secretaria da Educação, está realizado nesta segunda, com sequência na terça-feira, formações profissionais e pedagógicas, visando o início do ano letivo 2020 da Rede Municipal de Ensino. Os eventos acontecem no Teatro Municipal e no SENAC, com a participação do prefeito Tauillo Tezelli, da Secretária da Educação, Tania Caetano; da equipe gestora da secretaria, professores e funcionários.

Várias palestras estão sendo realizadas, como forma de fortalecer as relações interpessoais, informar sobre a BNCC (Base Nacional Comum Curricular) e sobre o referencial curricular. “Hoje na Secretaria da Educação temos 1.500 servidores, para atender 22 escolas municipais (ensino fundamental), e 21 CMEIs (Centros Municipais de Educação Infantil), para crianças de zero a três anos de idade. Nossa expectativa para o ano letivo de 2020 é grande, uma vez que temos 200 dias do ano letivo para estarmos desenvolvendo estas ações”, ressalta a secretária.

Uma das palestras de hoje foi sobre a BNCC. “Também temos entrega de reformas em escolas nesta semana, escolas sendo reformadas, escola nova sendo construída, e CMEIs que estão organizados para esperar os alunos e as crianças, já que as aulas iniciam na quarta-feira (5 de fevereiro)”, completa.

O autismo, um dos temas mais abordados nos últimos anos nas escolas será tema de formação nesta terça-feira, em parceria com a Associação Amigos do Autista de Campo Mourão, a AACM. O prefeito, em seu pronunciamento na abertura da formação, deixou claro que o trabalho para melhorar a cidade, e também a educação, num sentido geral, tem a sua continuidade.

“São várias necessidades que estamos atendendo, dentre elas a nossa estrutura educacional, tanto física como humana. Podemos garantir que a nossa equipe da educação está preparada para atender a todos os alunos em mais este ano letivo de 2020. Que todos tenham um excelente ano, é o que desejamos”, destacou.