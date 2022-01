Estudantes da rede pública do Paraná podem ir para os EUA; inscrições vão até 9 de fevereiro

Estão abertas até o dia 9 de fevereiro as inscrições para a 20ª edição do Programa Jovens Embaixadores, iniciativa da Embaixada e consulados dos Estados Unidos no Brasil, que promove um intercâmbio de curta duração nos EUA para estudantes brasileiros do ensino médio da rede pública.

Para a edição de 2022, em que se comemoram duas décadas do programa, a organização pretende retomar as atividades presenciais no Exterior após duas edições remotas por conta da pandemia. Neste ano, serão selecionados 50 estudantes de todas as partes do Brasil — até hoje, 690 brasileiros já participaram do programa.

Aberto a jovens entre 15 e 18 anos, o Jovens Embaixadores seleciona estudantes de destaque na rede pública, que tenham perfil de liderança, bom desempenho acadêmico e conhecimento em inglês, além de engajamento em iniciativas de empreendedorismo/impacto social em suas comunidades.

As inscrições são feitas diretamente no site www.jovensembaixadores.org.br. A seleção contará com exame escrito e entrevista. Mais informações e o edital do programa estão disponíveis no site da embaixada norte-americana.

Os selecionados serão anunciados em abril e o intercâmbio está previsto para acontecer em julho de 2022, de forma 100% presencial nos EUA, se a pandemia da Covid-19 e as condições na época permitirem. A viagem de 15 dias com os custos pagos pelo governo norte-americano inclui oficinas sobre liderança e empreendedorismo, reuniões com representantes do governo norte-americano, visita a escolas e projetos de empreendedorismo social em Washington D.C. e em outra cidade a ser definida.

PARANÁ

O estado sempre vem sendo representado no programa. Em 2021, a estudante Kétlyn Victoria Turetta, então da 3ª série do Ensino Médio do Colégio Estadual Jardim Porto Alegre, de Toledo, foi uma das 33 selecionadas, em virtude de seu projeto científico de caldas orgânicas que substituíssem a utilização de agroquímicos em plantações, visando a saúde humana e a preservação do meio ambiente.

Já em 2020 e 2019, por exemplo, o Estado teve dois estudantes selecionados em cada edição.

Pré-requisitos para participar do programa:

– Ter nacionalidade brasileira;

– Ter entre 15 e 18 anos;

– Ser aluno do ensino médio na rede pública brasileira e já ter cursado pelo menos o 1º ano do Ensino Médio em 2021 – alunos que iniciarão o 1º ano do Ensino Médio em 2022 não poderão se candidatar;

– Ter boa fluência oral e escrita em inglês;

– Ter pouca ou nenhuma experiência anterior no exterior e jamais ter viajado aos Estados Unidos;

– Possuir renda familiar per capita mensal de até um salário mínimo;

– Ter excelente desempenho escolar, perfil de liderança e iniciativa;

– Possuir boa relação em casa, na escola e na comunidade;

– Estar atualmente engajado(a) em iniciativa(s) de empreendedorismo/impacto social em sua comunidade por pelo menos 6 meses.

Agência Estadual de Notícias