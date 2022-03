Em resposta ao Procon, Unespar diz que aulas presenciais voltam de forma gradativa

Após estudantes da Unespar de Campo Mourão procurarem o Procon para cobrar que as aulas sejam retomadas de forma presencial e o órgão expedir recomendação administrativa para que a instituição atenda o pedido dos aluno, o diretor da Unespar, Professor Dr. João Marcos Borges Avelar emitiu uma nota de esclarecimento para a imprensa sobre a questão.

De acordo com a nota, os cursos que estão no ano letivo de 2022 já retornaram, sendo mantido o modelo remoto apenas para os cursos que ainda estão com aulas do ano letivo de 2021.

“Todas as turmas dos cursos de Graduação e dos Programas de Mestrado ofertados no Campus estão iniciando o ano letivo de 2022 de forma presencial. As aulas remotas estão sendo ministradas apenas para os cursos que ainda não concluíram o ano letivo de 2021”, diz a nota.

Conforme esclareceu a Unespar, há um Calendário Acadêmico aprovado pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) que determina o retorno das aulas presenciais da seguinte forma: fevereiro (História e Engenharia de Produção Agroindustrial); março (Administração, Matemática e Ciências Contábeis); abril (Todos os demais cursos); Maio (Todos os primeiros anos que ainda não tiveram iniciadas as aulas em razão dos prazos legais do vestibular).

A direção da Unespar lembra ainda que o campus de Campo Mourão não tem autonomia para, de forma isolada, alterar essa decisão, declarando ainda que “desde o início da pandemia, o Campus de Campo Mourão nunca suspendeu as atividades administrativas, mantendo suas dependências abertas ao atendimento à comunidade, no período matutino. A partir de outubro de 2021, os serviços administrativos retornaram de forma presencial e em horário normal de expediente.”

A direção frisa também que não se pode confundir ano letivo com ano vigente. “A Unespar/Campus de Campo Mourão retornou no dia 02/02/2022, finalizando o ano LETIVO de 2021, conforme os calendários acadêmicos aprovados no CEPE. Os cursos que finalizaram o ano letivo de 2021, e já iniciaram o ano letivo de 2022, estão retornando de forma presencial para as atividades acadêmicas”, informa a nota.