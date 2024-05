Educação recebe Menção honrosa do Sesc-PR

A Secretaria Municipal de Educação de Campo Mourão recebeu, na tarde desta quarta-feira (22), uma menção honrosa da unidade do Sesc-PR no município. O certificado foi recebido pela secretária municipal de Educação, Tânia Caetano, durante evento de comemoração dos 15 anos do projeto Futuro Integral, do Sesc.

O evento comemorativo teve a participação também de alunos das escolas municipais Clarinha Wencel Casemiro e Florestan Fernandes. Eles participam do projeto que oferece aulas em contraturno escolar para crianças matriculadas no ensino fundamental (1º ao 5º ano).

O município de Campo Mourão celebrou três convênios com o Sesc, que atualmente atende 175 alunos, com aulas complementares uma vez por semana. O projeto Futuro Integral trabalha conhecimentos e habilidades por meio de atividades nas áreas de Letramento, Raciocínio Lógico, Arte-Educação e Expressão Corporal.