Educação abre período de pré-matrícula do ensino profissional nas escolas estaduais

A Secretaria estadual da Educação e do Esporte informa que está aberto o período de pré-matrícula da Educação Profissional e Técnica para 2022. Até 26 de novembro, os estudantes do 9º ano que vão começar o Ensino Médio em 2022 e desejam aliar o ensino regular a um curso profissionalizante, devem comunicar o interesse diretamente às instituições que ofertam essas vagas.

É possível conferir a oferta de cursos técnicos por cidade e instituição (e os respectivos endereços e contatos) através do novo site da Educação Profissional. O período de pré-matrícula também está aberto para os cursos subsequentes (para quem já concluiu o Ensino Médio) e especialização técnica. Clique AQUIpara conferir a oferta dos cursos subsequentes.

Esse processo de pré-matrícula serve para que Secretaria da Educação, NREs (Núcleos Regionais de Educação) e os próprios colégios possam se planejar para a organização das turmas. A matrícula em si, para a confirmação efetiva das vagas, ocorrerá posteriormente, a partir do fim do mês.

Ao todo, os colégios dessa modalidade vão ofertar 27 opções de itinerários formativos (cursos técnicos integrados) em 252 municípios do Estado.

“Com a implantação do Novo Ensino Médio a partir do ano letivo de 2022, os cursos técnicos da Educação Profissional passam a integrar o quinto itinerário formativo. Podemos destacar os cursos de desenvolvimento de sistemas, administração e agronegócio”, diz a coordenadora do Departamento de Educação Profissional da Secretaria, Vanessa Morais.

ESCOLHA PRÉVIA

No sistema regular doNovo Ensino Médio o aluno vai escolher seuitinerário formativo durante o ano letivo de 2022, inclusive com o apoio do novo componente curricular chamado Projeto de Vida. Já para os itinerários formativos da formação técnica (cursos profissionais e técnicos integrados ao Ensino Médio) essa escolha será feita antes do início da nova etapa.

A partir do ano que vem, a modalidade de cursos profissionais técnicos terá duração de três anos, ao invés dos quatro atuais. A carga horária permanecerá a mesma, mas a redução de um ano será possível devido ao aumento da carga horária do próprio Novo Ensino Médio, que passará de 800 para 1.000 horas por ano.

“São três anos, mesmo tempo de conclusão do ensino regular. Com isso, os estudantes, além de concluírem esta etapa da Educação Básica, também têm a possibilidade de sair com a habilitação da educação profissional técnica, que possibilitará sua entrada no mundo de trabalho já com uma profissão definida”, diz Vanessa.