Educação abre inscrições do concurso público para professores da rede estadual

As inscrições para o concurso público para professores da Rede Estadual de Ensino foram abertas nesta segunda-feira (10). O concurso é de responsabilidade da Secretaria da Administração e da Previdência e será realizado pelo Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC). Serão ofertadas inicialmente 1.256 vagas nos 32 Núcleos Regionais de Educação.

A taxa de inscrição é de R$ 100 ou R$ 160, dependendo se o candidato concorrer a um ou dois cargos. Candidatos que cumpram os requisitos estabelecidos no edital e que queiram solicitar isenção da taxa devem se inscrever de 10 a 13 de abril. As inscrições poderão ser feitas no site do IBFC neste link, com encerramento às 23h do dia 9 de maio.

O edital do concurso (11/2023) prevê cinco etapas: prova objetiva, prova discursiva e prova prática, de caráter eliminatório e classificatório, prova de títulos, de caráter classificatório, e avaliação médica, de caráter eliminatório. Há reservas de vagas para afrodescendentes e pessoas com deficiência, amparadas pela legislação.

LOCAIS DAS PROVAS

As provas objetivas e discursivas serão no dia 18 de junho na cidades-sede dos Núcleos Regionais da Educação

DÚVIDAS

O candidato poderá tirar dúvidas do certame junto ao IBFC pelo e-mail [email protected] ou (11) 4788-1430 das 9h às 17h, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados.