Decreto libera aulas presenciais na rede privada, em Campo Mourão

Decreto a ser publicado nesta sexta-feira (02), no órgão oficial eletrônico do município faculta a realização de aulas presenciais nas instituições privadas de Ensino superior e do Ensino médio a partir da próxima segunda-feira, dia 5 de outubro. Também estarão liberadas, a partir do dia 20 de outubro, as aulas presenciais do 9º ano do Ensino Fundamental II da rede privada.

As aulas presenciais da rede municipal permanecerão suspensas, conforme já definido pela Secretaria de Educação após consulta aos pais de alunos. Como sempre, as deliberações foram do Comitê Municipal de Gestão de Crise, acatadas pelo Poder Executivo.

Para liberar as aulas presenciais, o decreto traz uma série de exigências às instituições voltadas a prevenção da contaminação da Covid-19, desde higienização, entre eles um protocolo próprio de organização do retorno, de acordo com a sua realidade, que deve ser repassado aos alunos.

Os horários de entrada e saída, por exemplo, devem ser redefinidos e intercalados, de modo a evitar a aglomeração de pessoas e a circulação simultânea de grande número de estudantes nas áreas comuns e nos arredores do estabelecimento. Recomenda-se ainda a interdição dos bebedouros, demarcar o distanciamento com as carteiras que não serão utilizadas e suspensão do intervalo entre as aulas.

Os veículos de transporte escolar privados também deverão reforçar as medidas de higienização do interior dos automóveis e do sistema de ar condicionado, respeitando o limite de ocupação de 50 por cento de sua capacidade, sendo obrigatório o uso de máscaras, por todos os integrantes do veículo, entre outras medidas.