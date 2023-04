Com parceria do Estado, Concurso Agrinho 2023 já está com inscrições abertas

A edição 2023 do Concurso Agrinho já está com inscrições abertas. O tradicional concurso desenvolvido pelo Sistema Federação da Agricultura do Paraná (Faep) e Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-PR), com parceria do Estado, acontece ao longo do ano, com a participação de cerca de 800 mil alunos das redes de ensino pública e privada.

Os estudantes vão apresentar trabalhos sobre o tema deste ano, que é “Ações que Transformam o Mundo”, envolvendo assuntos ligados ao ESG (sigla em inglês para designar sustentabilidade ambiental, social e governança corporativa).

Além dos estudantes, os professores também podem concorrer com propostas pedagógicas baseadas nas suas vivências em sala de aula e atividades disciplinares que tenham impacto na comunidade. Anualmente, cerca de 50 mil docentes, de praticamente todos os municípios do Estado, participam concurso.

Criado em 1996, atualmente o Agrinho é o maior programa de responsabilidade social do Sistema Faep e conta com a parceria do Governo do Estado, por meio das secretarias de Educação; Agricultura e do Abastecimento; Justiça e Cidadania; e Desenvolvimento Sustentável, além da Copel, Sanepar e BRDE. O regulamento completo e as inscrições para a edição deste ano estão disponíveis AQUI.

Em 14 categorias, os vencedores serão premiados com smartphones, tablets, chromebooks, projetores multimídia e automóveis.

O evento de premiação do concurso do Programa Agrinho está marcado para o dia 30 de outubro.

SOBRE O CONCURSO

Há 27 anos, o Programa Agrinho leva às escolas das redes pública e particular uma proposta pedagógica baseada em visão complexa, na inter e transdisciplinaridade e na pedagogia da pesquisa.

Além do Governo do Estado, o programa tem a parceria, também, das prefeituras municipais, Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR), Sebrae-PR, Federação das Apaes do Paraná (Feapaes-PR), Ministério do Trabalho e Emprego e TRT da 9ª Região.

Fonte: Agência Estadual de Notícias