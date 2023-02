Colégio Adventista inicia ano letivo com encontros e reencontros

As aulas no Colégio Adventista de Campo Mourão foram retomadas na quinta-feira, 9, momento em que todos os professores e funcionários estavam ansiosos pela chegada dos alunos.

Tudo foi preparado com muito carinho pensando nos alunos veteranos bem como nos calouros. O dia iniciou com o grupo de professores recebendo todos no portão.

O colégio estava recheado com decorações de selva e safari envolvendo todos os pequenos num projeto especial de acolhimento. Os maiores tiveram momentos únicos com câmera 360°, adoçaram a vida com um delicioso pão de mel e o que mais marcou foram os encontros e reencontros que aconteceram.