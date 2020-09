Codecam homenageia escolas que avançaram no IDEB

O Conselho de Desenvolvimento de Campo Mourão (Codecam), através da Câmara Temática da Educação, mais uma vez fez uma homenagem às escolas que obtiveram os melhores desempenhos no Indice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). Em cerimônia no gabinete da prefeitura, foram entregues brindes a diretores e equipe pedagógica das escolas.

“Infelizmente este ano a pandemia não permitiu fazer um grande evento como nos anos anteriores, mas não poderíamos deixar de valorizar esses profissionais”, explicou o coordenador da Câmara Temática, Ater Cristofoli. Ele destacou que o IDEB é só um “norte”. “Tem muita coisa importante a ser feita e a educação básica é o alicerce”, acrescentou, ao citar que a qualidade da educação deve ter como pilares da gestão a integração da equipe, objetivo claro e liderança forte.

O presidente do Codecam, Newton Leal, também enalteceu o desempenho das escolas no IDEB. “O Codecam trabalha com o futuro e por isso esse projeto da Câmara da Educação precisa continuar. A educação é o caminho”, comentou.

A secretária municipal de Educação, Tânia Caetano, explicou que o município superou a meta projetada de 61, alcançando índice de 6.2 em 2019, tendo como destaque as seguintes escolas: Gurilândia, Urupês, Eroni Maciel Ribas, Monteiro Lobato, Parigot de Souza, Bento Mossurunga, Manoel Bandeira, Florestan Fernandes, Paulo VI e Constantino Lisboa de Medeiros.

O IDEB foi criado em 2007 pelo Instituto Nacional de Pesquisas Anísio Teixeira e hoje é o principal indicador de qualidade da Educação do Brasil. O Ministério da Educação (MEC) disponibiliza um sistema online de consultas indicando qual é o Estado, o município e o nome da escola, onde é possível saber as notas obtidas pela unidade desde a criação do índice até o dado mais recente.