CM lança campanha “Presença na Escola” com foco na frequência escolar e no fortalecimento da educação pública

A Prefeitura de Campo Mourão, por meio das secretarias municipais de Educação e Comunicação, lançou oficialmente nesta quarta-feira (30) a campanha “Presença na Escola”, que convida toda a comunidade a se unir em prol da frequência escolar e da valorização do aprendizado. O evento, realizado na Escola Municipal Urupês, reuniu autoridades da área educacional, representantes de conselhos, vereadores, estudantes e membros da sociedade civil, marcando um passo decisivo para a construção de uma educação pública ainda mais forte.

A iniciativa ocorre em um momento estratégico: em 2025 será aplicada a Prova SAEB, base para o cálculo do IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica). Mais do que uma avaliação, o IDEB é reflexo do trabalho coletivo entre escolas, famílias e poder público.

“A presença na escola é mais do que um dever: é um direito e uma base essencial para a formação das nossas crianças. A campanha reforça esse chamado à responsabilidade de todos nós, família, poder público e sociedade, para garantir uma educação de qualidade. Campo Mourão está fazendo história ao assumir esse compromisso com tanta seriedade”, declarou o prefeito Douglas Fabrício, ao destacar que a campanha é mais uma ação alinhada à prioridade da atual gestão com a educação.

A campanha será desenvolvida ao longo do semestre com ações em todas as escolas da rede municipal e também contará com ampla divulgação em mídias online e offline, como redes sociais, rádios, TVs locais, sites institucionais, painéis em pontos de ônibus e nos próprios ônibus do transporte coletivo urbano.

A secretária municipal de Educação, Marina Freitas Barbosa, enfatizou que a campanha é fruto de uma demanda das próprias escolas e destacou o envolvimento dos estudantes. “Esse dia é bastante importante para nós. Há algum tempo discutíamos a necessidade de valorizar a presença do aluno na escola e conscientizar a sociedade sobre sua importância. A gente fala da avaliação, da SAEB, mas o que realmente importa é o aprendizado do aluno. E mais: lá na avaliação, é medido também o trabalho dos nossos profissionais, a evasão e a reprovação, fantasmas que queremos combater. Tenho muita alegria em lançar uma campanha que foi protagonizada pelos nossos próprios alunos.”

A chefe do Núcleo Regional de Educação de Campo Mourão, Ivete Sakuno, ressaltou o caráter pioneiro da campanha. “Campo Mourão é o primeiro município da nossa regional a abraçar oficialmente a causa da frequência escolar como ferramenta para elevar os indicadores educacionais, como o IDEB e a Prova Paraná Mais. É emocionante ver essa sensibilidade do prefeito e da gestão com as nossas crianças. Elas precisam, e merecem, toda essa atenção.”

O secretário municipal de Comunicação, Raoni de Assis Marques, explicou que a campanha surgiu a partir do diálogo com os educadores e diretores, que enfrentam diariamente os desafios da evasão escolar. “Essa campanha foi pensada para apoiar o trabalho que os diretores e conselhos já fazem com tanta dedicação, como a busca ativa. Muitos deles nos pediram uma ação mais ampla, institucional, que envolvesse toda a cidade. A pedido do prefeito e com o apoio da Marina, criamos essa campanha feita com afeto, com identidade, protagonizada pelos nossos alunos, sem atores, sem banco de imagens. Porque a presença na escola não é um evento pontual, é todo dia. E é isso que muda o futuro das nossas crianças.”

A solenidade contou ainda com a presença da presidente do Conselho Tutelar, Ronise Cleia Galdino, do presidente do Conselho Municipal da Educação, Rafael Zeferino, da psicóloga Ariadine Klein da Costa, que representou o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e dos vereadores Márcio Berbet, Edilson Martins, Hélio Gonçalves, Sidnei Jardim e Geraldo Teixeira, que reforçaram seu apoio à iniciativa e destacaram a importância de políticas públicas que valorizem a educação de base.

A campanha visa mobilizar famílias, gestores, professores e a sociedade como um todo para garantir o direito de cada criança a aprender com regularidade e dignidade. Mais do que uma ação institucional, é um movimento coletivo pela permanência, pela inclusão e pela transformação por meio da educação.