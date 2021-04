Cinco alunos do NRE de Campo Mourão são aprovados para o Programa Ganhando o Mundo

Cinco estudantes do ensino médio da área do Núcleo Regional de Educação (NRE) de Campo Mourão foram aprovados no Programa de Intercâmbio Internacional Ganhando o Mundo, criado pela Secretaria de Estado da Educação e do Esporte (SEED-PR), o qual levará 100 alunos da rede estadual do Paraná para a Nova Zelândia.

O programa objetiva ampliar o repertório cultural e acadêmico do aluno; permitir a vivência e experiência na realidade de outro país; consolidar uma rede de jovens líderes que atuarão nas escolas da Rede Pública Estadual de Ensino do Paraná e potencializar o desenvolvimento da autonomia, bem como aperfeiçoar o idioma da Língua Inglesa.

Os alunos classificados na área do NRE de Campo Mourão para intercâmbio à Nova Zelândia, são os seguintes: Isabelle de Mattos Curci (Colégio Estadual de Campina da Lagoa – Campina da Lagoa); Milena Forin (CE General Carneiro – Roncador); Izamara Fernanda de Sa Nascimento (EE Rui Barbosa – Mamborê); Ana Luiza de Melo Marconi (CE Aníbal Khury – Iretama), e Gabriel Maia da Silva (CE Prof. Ivone Soares Castanharo – Campo Mourão).

“Após a data prevista para entrega dos documentos, alguns alunos desistiram do processo, inclusive uma de nossas alunas, Milena Forin, abrindo oportunidade para mais 12 novos alunos, conforme Edital 27/2021. Então, a aluna Alessandra Lucia Beserra Rosenbach (CE São Judas Tadeu – Quinta do Sol), fecha com chave de ouro o grupo de alunos do NRE de Campo Mourão, que alçará voos mais altos”, diz Sara Romeiro, Técnica Pedagógica do Programa neste NRE.

Instituído pela Lei nº 20.009/2019, o Programa de Intercâmbio Internacional Ganhando o Mundo foi criado pela SEED-PR para ofertar a estudantes do Ensino Médio da Rede Pública Estadual de Ensino do Paraná formação acadêmica em instituições de ensino estrangeiras, que ofereçam curso equivalente ao Ensino Médio no Brasil.

Na primeira seleção, que tinha como critério avaliativo as notas e a frequência durante o ano letivo de 2020, aproximadamente 6.030 alunos, de todo o Paraná, se inscreveram. Destes, 363 foram classificados, cada um representando seu município.

As outras 36 cidades do estado (total de 399) não tiveram inscritos que se enquadrassem em todos os requisitos para a seleção. Após o período de recurso, conforme edital, aconteceu a divulgação da etapa final de classificação, na qual foram selecionados para o intercâmbio os 100 alunos que obtiveram as maiores notas.

Para preparar melhor os estudantes selecionados, um curso de inglês via aplicativo será ofertado em parceria com as universidades estaduais vinculadas à Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, com seis módulos de 40 horas cada um, totalizando 240 horas de curso.

Os gastos com a documentação necessária para a viagem e itens essenciais durante o semestre letivo no exterior serão custeados pela Secretaria da Educação e do Esporte.

Os custos incluem: emissão de passaportes e vistos, exames médicos e vacinas, passagens aéreas e terrestres, transporte, hospedagem, seguro viagem e saúde, além das despesas vinculadas à parte acadêmica, como taxa de matrícula, tradução juramentada da documentação escolar, mensalidade da escola, material didático e uniforme.

Durante o programa, o intercambista também receberá uma ajuda de custo mensal de R$ 800 e se hospedará em casa de famílias. “Toda vivência e experiência pessoal, cultural e acadêmica será única para cada um de nossos alunos”, complementa Sara.