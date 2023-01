Candidatos do Encceja já podem solicitar certificação nos colégios estaduais credenciados

Os candidatos que realizaram o Encceja (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos) de 2022 já podem solicitar a certificação ou certificados de proficiência nos colégios da rede estadual credenciados.

O resultado foi divulgado pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) no último dia 22 e está disponível na página do participante (AQUI).

Aqueles que obtiveram pontuação acima de 100 nas áreas de conhecimento e acima de 5,0 na prova de redação podem solicitar a certificação da etapa de ensino para a qual prestaram o exame – de conclusão do ensino fundamental ou do ensino médio.

Quem não alcançou a nota em todas as áreas pode solicitar a declaração de proficiência, caso tenha obtido a pontuação necessária em uma, duas ou três áreas do conhecimento. Na área de Linguagens, tanto para o ensino fundamental quanto para o ensino médio, é necessário ter obtido pontuação acima de 5,0 também na prova de redação, além de pontuação acima de 100 na prova objetiva da área.

COMO FAZER – Os participantes que selecionaram a Secretaria de Estado de Educação do Paraná (Seed-PR) como entidade certificadora devem se dirigir a uma das instituições credenciadas para solicitar a emissão da certificação ou da declaração de proficiência, levando consigo a impressão da tela com as notas obtidas (presentes na página do participante), bem como RG, CPF, comprovante de residência e certidão de nascimento ou de casamento.

Para consultar as entidades certificadoras credenciadas pela Seed-PR basta acessar a página do participante ou este LINK. É importante que o candidato entre em contato com a instituição certificadora para verificar o horário de atendimento. Em caso de dúvidas relacionadas ao acesso à página do participante, entrar em contato com o Inep pelo telefone 0800 61 61 61.

ENCEEJA

O Encceja é uma prova do governo federal que avalia as competências, as habilidades e os saberes de jovens e adultos que não concluíram o ensino fundamental ou o ensino médio na idade adequada.

É possível obter o certificado de uma só vez, caso alcance a nota mínima nas quatro áreas do conhecimento avaliadas e na redação na mesma edição do Encceja. Quem não alcança a nota em todas as áreas pode solicitar a declaração parcial de proficiência. Quando todas forem conquistadas é possível obter o certificado.

O exame é aplicado pelo Inep, mas a emissão do certificado e da declaração parcial de proficiência é responsabilidade das secretarias estaduais de Educação e Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, que firmam termo de adesão ao Encceja.

