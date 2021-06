Biblioteca Municipal recebeu importantes obras do Instituto Neurosaber de Londrina

A Biblioteca Municipal Professor Egydio Martello de Campo Mourão, recebeu três importantes obras literárias do Instituto Neurosaber, de Londrina, intituladas “Mentes Únicas”, “Brincar é Fundamental” e “Alfabetização: da Ciência Cognitiva à Prática Escolar”. As mesmas foram entregues por Luciana Brites, escritora, pedagoga, especialista em Educação Especial, psicomotricidade, psicopedagogia e Mestrado em Distúrbios do Desenvolvimento, que também é palestrante e co-fundadora deste Instituto, que tem por objetivo compartilhar conhecimentos sobre aprendizagem, desenvolvimento e comportamento da infância e da adolescência. Os livros serão preparados tecnicamente e disponibilizados a comunidade mourãoense a partir do dia 15 deste mês de junho.

“Mentes Únicas” foi uma obra publicada no ano de 2019 (Editora Gente) em parceria com o Dr. Clay Brites (esposo de Luciana), que apresenta em linguagem acessível um panorama histórico do autismo e sobre a importância de diagnósticos compreensivos e amplos sobre essa questão médica que venham possibilitar reflexões e abordagens metodológicas que ampliem o campo de cuidados sobre as crianças assim diagnosticadas. Na obra “Brincar é Fundamental”, do ano de 2020 (Editora Gente), Luciana Brites fala sobre o desenvolvimento infantil com ênfase no neurodesenvolvimento e na importância do brincar durante a primeira infância.

A obra “Alfabetização: da Ciência Cognitiva à Prática Escolar” foi resultado do 1º Congresso da Alfabetização Online, realizado nos dias 26, 27 e 28 de novembro de 2020, que reuniu remotamente centenas de pessoas interessadas na alfabetização e em refletir sobre as formas de melhorar o desenvolvimento desse processo. A coordenação desta obra foi de Alessandra Seabra, Ana Luiza Navas e Maria Regina Maluf, editada pela Editora NeuroSaber.

As obras foram recebidas pela Coordenadora da Biblioteca Municipal Professor Egydio Martello, Mara Cristina dos Santos Oliveira, que falou da importância deste importante recebimento. “Certamente o recebimento desses três títulos vão enriquecer o acervo da Biblioteca Municipal e serão fonte de grande conhecimento para os educadores, acadêmicos e toda comunidade interessada em pensar sobre a importância da educação, alfabetização e desenvolvimento infantil”, ressaltou Mara.