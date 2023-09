A Biblioteca Municipal Professor Egydio Martello completa 66 anos neste sábado, 30 de setembro. Criada na década de 50 por iniciativa da comunidade, foi encampada pelo Município de Campo Mourão.

Para comemorar a data uma programação especial e gratuita foi preparada pela Fundação Cultural neste sábado. A partir das 9h30, será realizado o Café Literário, com atividades de contações de histórias, oficinas e apresentação do Conservatório Municipal Leone Di Biággio que é sediado na Casa da Música Rose Mary Albuquerque. Às 20 horas show musical com Zara Duo.

A biblioteca atualmente conta com um acervo de aproximadamente 30 mil volumes de livros, DVds, Cds, obras em Braille, gravuras para exposições, acervo fotográfico do Concurso “Imagens da Cidade” e acervo de periódicos (jornais).

Além do serviço de empréstimos de livros totalmente gratuito, que é realizado mediante cadastro do leitor, oferece atividades literárias e culturais de incentivo à leitura e de formação como oficinas e workshops. Realiza Concurso de Poesias e de Fotografias. Com sistema de gerenciamento do acervo informatizado oferece aos leitores a possibilidade de consultar o acervo de forma on-line bem como fazer reservas e renovações de empréstimos.