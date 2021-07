Aulas presenciais na rede estadual serão retomadas nesta quarta-feira

O segundo semestre letivo na rede estadual de ensino começa nesta quarta-feira (21), no Paraná, com as escolas liberadas para atender no sistema presencial. Na área do Núcleo Regional de Educação de Campo Mourão, são 55 escolas, de 16 municípios.

A chefe do NRE, Ivete Sakuno, disse que o retorno presencial se faz necessário, pois os alunos estão há mais de um ano afastados das escolas. “Precisamos retomar as aulas presenciais para melhorar a formação e aprendizagem dos nossos estudantes”, disse ela.

O Núcleo de Educação orienta para que os pais e responsáveis assinem a autorização para retorno dos alunos. “Além do afastamento, que faz parte do Protocolo de Biossegurança, a utilização de máscaras, álcool gel e aferição de temperatura será obedecida em todas as escolas”, afirmou Ivete.

De acordo com a chefe do NRE, as 55 escolas reúnem em torno de 21 mil alunos. “A expectativa é que ao menos 5 mil retornem nesse início de aula presencial.”

No entanto, o sistema híbrido (que inclui aulas presenciais e remotas) vai continuar para quem ainda não se sente seguro para voltar à sala de aula.