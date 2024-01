Aulas do PROERD serão retomadas na rede municipal de Campo Mourão

O Programa Educacional de Resistência às Drogas (PROERD), paralisado desde o período da pandemia de Covid-19, será retomado neste ano na rede municipal de ensino de Campo Mourão. A decisão foi anunciada após reunião entre representantes da Secretaria Municipal de Educação e o comando do 11º Batalhão da Polícia Militar.

O curso, que dura uma média de três meses, é aplicado por policiais militares treinados e preparados para, através de uma metodologia especialmente voltada para crianças, passar a mensagem de valorização à vida e o perigo das drogas.

O trabalho pedagógico é voltado a orientar as crianças e adolescentes quanto aos cuidados com a saúde física e mental. As aulas são interativas e no fim do curso os participantes recebem o certificado PROERD, em que assumem um compromisso: manter-se longe das drogas.

“Essa é uma ação conjunta entre o Policial Militar devidamente capacitado, professores, especialistas, estudantes, pais e comunidade com o objetivo de prevenir e banir o uso de drogas e a prática de violência entre estudantes”, observa a secretária municipal de Educação, Tânia Caetano.