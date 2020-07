Atividades remotas do Aula Paraná retornam nesta quarta-feira

As atividades remotas do Aula Paraná, videoaulas e salas do Classroom, serão retomadas nesta quarta-feira (29), quando termina o recesso escolar para os 1,07 milhão de alunos do ensino fundamental e médio da rede estadual.

Neste dia será retomada a programação inédita de videoaulas dos três canais digitais de TV aberta, do Youtube e do aplicativo Aula Paraná. Os alunos do Paraná também voltam a receber as atividades nas salas de aula virtuais, que devem ser respondidas diariamente pelos estudantes no Google Classroom.