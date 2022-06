Alunos conscientizam moradores e motoristas dos cuidados com o trânsito

Cerca de 200 alunos da Escola Municipal Eroni Maciel Ribas, participaram na sexta-feira, 27, de uma caminhada em torno da escola com cartazes, produzidos na instituição de ensino infantil, com o objetivo de chamar a atenção dos moradores, motoristas e pedestres para a campanha Maio Amarelo.

O evento marcou o encerramento de um projeto desenvolvido pelas professoras Márcia Sidoski, Ana Cláudia, Mayara Andrade e Joseane Landin, que teve início no começo do mês de maio, com a proposta de conscientizar sobre a importância do respeito às leis de trânsito.

“Uma parte de nossos alunos é obrigada a atravessar a Avenida John Kennedy para vir para escola e para voltar para casa. Como é uma Avenida perigosa, pelo fluxo diário de carros, caminhões e motos é de suma importância o respeito à sinalização”, comentou a diretora da escola, Paula Portugal.

Segundo ela, durante todo o mês de maio foram realizadas diversas atividades ligadas aos cuidados com o trânsito. “Tivemos palestras com um policial de trânsito, realizamos aulas práticas pelas ruas do bairro, e construímos um semáforo com luzes para orientar os alunos dos cuidados com as cores do sinaleiro”, disse a diretoria.

Ainda segundo Paula, com essa ação os alunos irão lembrar a atividade todas as vezes que a pé ou no interior de um veículo, avistarem um semáforo. “Eles irão orientar também os pais para os cuidados com o trânsito e acredito que em um futuro próximo teremos menos acidentes e mortes no trânsito”.