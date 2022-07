Alunos com altas habilidades têm atendimento exclusivo na Educação

Duas escolas municipais (Gurilândia e Cidade Nova) oferecem atendimento a alunos diagnosticados com altas habilidades. No total são 21 alunos, que recebem atendimento para suas áreas específicas de habilidades diferenciadas. Nesta semana, representantes da Câmara Temática da Educação do Codecam e do Rotary estiveram na Escola Gurilândia onde receberam informações sobre o trabalho.

“Temos obtido excelentes resultados. Às vezes o aluno não é compreendido e nosso dever é ampliar os estímulos para ele avançar nesse potencial diferenciado que tem. Quando você oferta algo para despertar essa habilidade ele se envolve cada vez mais”, explica a gerente pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, Ana Kaffa.

Nesse trabalho foram descobertos alunos com habilidades acadêmicas, com potencial nas áreas do conhecimento como matemática, português, história ou geografia, bem como nas áreas artística, esportiva e pesquisas científicas.

A gerente destaca a parceria com a sociedade civil organizada. “Pensar coletivamente abre possibilidade para avançarmos ainda mais na educação nessa parceria com o Codecam”, enfatiza. Graças a um projeto do Rotary foram adquiridos equipamentos para complementação como microscópios, telescópio, robótica e notebook.