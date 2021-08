Aluna do Colégio Vinícius de Moraes é ouro na Olimpíada de Astronomia

A estudante Mariana Cristina Almeida, 14 anos, aluna do Colégio Estadual Vinícius de Moraes, conquistou a medalha de ouro na 24ª Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA).

Ela estuda no 8º ano do Ensino Fundamental e realiza atividades na Sala de Altas Habilidades/Superdotação do Colégio Estadual de Campo Mourão.

Para o diretor Raoni de Assis a medalha é motivo de orgulho. “A nossa comunidade escolar está imensamente feliz e orgulhosa. Hoje todos os funcionários, alunos e professores parabenizam a Mariana não só pela conquista da medalha de ouro, mas também por provar que através da educação é possível realizar grandes sonhos”, disse ele.

A jovem é descrita pelo professor como uma aluna muito dedicada “A Mariana tem um uma vontade forte de ter novas experiências. Uma curiosidade aguçada que a faz ir sempre além nos estudos. Uma qualidade que nos esforçamos para preservar aqui no Colégio Vinicius de Moraes”, destaca o diretor.

A Olimpíada de Astronomia é um evento aberto à participação de escolas públicas e privadas desde o primeiro ano do ensino fundamental até o último ano do ensino médio.

As competições são organizadas pela Sociedade Astronômica Brasileira (SAB) em parceria com a Agência Espacial Brasileira (AEB) com objetivo de despertar o interesse dos jovens pela Astronomia, Astronáutica e ciências, promovendo a difusão de conhecimentos básicos de forma lúdica e cooperativa.