Abertas inscrições para Mestrado em História Pública na Unespar

Estão abertas as inscrições do Processo Seletivo para a Turma 2022 do Mestrado em História Pública da Universidade Estadual do Paraná.

Poderão se inscrever no processo graduados(as) em História ou áreas afins, e alunos que estejam cursando o último ano/período da graduação, desde que comprovem a conclusão do curso até o início das aulas no Mestrado.

Nessa seleção, o PPGHP ofertará 16 vagas, divididas entre as duas linhas de pesquisa do programa: “Saberes e Linguagens” e “Memórias e Espaços de Formação”.

São 14 vagas destinadas a candidatos brasileiros e dois para candidatos estrangeiros. As inscrições prosseguem até o dia 28 de novembro de 2021 e devem ser realizadas exclusivamente por meio do site do Programa, mediante envio de documentação e pagamento de taxa de inscrição.

O edital e o cronograma estão disponíveis em: https://ppghp.unespar.edu.br/processo-seletivo-2022/

O curso é gratuito, tem duração de 24 meses e as aulas presenciais são no campus de Campo Mourão. Mais informações pelo e-mail do PPGHP: [email protected] ou pelo telefone (44) 3518-1838.