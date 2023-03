Valor da cesta básica de março aumenta em Campo Mourão

O valor da cesta básica nacional de alimentos para o sustento de uma pessoa adulta na cidade de Campo Mourão em março é de R$ 637,55, aumento de 0,560% em relação ao mês de fevereiro de 2023. A quantia representa 52,93% do salário mínimo líquido pago no município, que é de R$ 1.302,00. Quem recebe esse valor precisa trabalhar 108 horas e 12 minutos para adquirir a cesta de alimentos para seu sustento.

Os dados foram divulgados pelo Centro Universitário Integrado – por meio do Departamento de Pesquisa, do Grupo de Pesquisadores do Núcleo de Empreendedorismo, Pesquisa e Extensão (NEPE) – em parceria com o Conselho de Desenvolvimento Econômico de Campo Mourão (Codecam).

O indicador, denominado como ICB – Grupo Integrado de Campo Mourão, segue de forma adaptada a metodologia que o DIEESE (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos) adota para a pesquisa nacional da cesta básica de alimentos.

SOBE E DESCE

Ao verificar o comportamento do valor da cesta básica entre abril de 2022 a março de 2023 – quando o índice passou a ser calculado – constata-se uma redução significativa entre julho e setembro. Porém, observou-se uma tendência de alta nos meses de outubro e novembro e uma nova redução em dezembro.

No primeiro trimestre de 2023, pode-se verificar uma tendência de estabilidade no preço da cesta básica.

Fonte: Centro Universitário Integrado, CODECAM e Departamento de Pesquisa do Grupo de Pesquisadores do NEPE

Quem subiu e quem baixou de preço

Os produtos que apresentaram os maiores aumentos no preço médio em março no município de Campo Mourão foram a carne bovina (6,25%), o café em pó (7,47%) e a manteiga (3,37%).

Já os itens que tiveram reduções foram o pão francês (-1,52%), a banana (-2,88%), farinha de trigo (-3,37%), feijão carioquinha (-3,47%), açúcar (-4,60%), leite integral (-4,87%), óleo de soja (-6,29%) e arroz (-11,07%).

Fonte: Elaborada pelos autores com base nos dados da Pesquisa.

A variação de preço da carne bovina ocorrida no município de Campo Mourão acontece depois de um início de ano pressionado. O preço do animal pronto para o abate apresentou recuperação e acumula alta de 2,8% em fevereiro, isso porque o preço do boi gordo, segundo o CEPEA, encerrou 2022 cotado a R$ 286,90 por arroba e em fevereiro o valor foi de R$ 295,20 por arroba.

Já o arroz caiu de preço, pois a região Sul é a maior produtora do grão no país. O ano de 2022 acabou com a maior alta acumulada entre os principais produtos agrícolas cultivados no país. Segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o preço do arroz subiu 2,13% nos mercados do país no acumulado do ano de 2022 até novembro. Em seguida, o preço estagnou.

COMPARAÇÕES

Ao comparar o custo da cesta básica de Campo Mourão no mês de março com o custo dos 17 municípios pesquisados pelo DIEESE é possível concluir que o valor mourãoense é maior do que em cinco capitais do Brasil: Natal (R$ 626,15), Recife (R$ 606,93), João Pessoa (R$ 600,10), Salvador (R$ 596,88) e Aracaju (R$ 552,97).

A análise também mostra que o preço é menor do que nas capitais da região Sul (Florianópolis R$ 746.95; Porto Alegre R$ 741,30 e Curitiba R$ 678,90). Os dados do DIEESE demonstraram ainda que a capital com maior valor da cesta básica no Brasil em fevereiro é São Paulo (R$ 779,38.