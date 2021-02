Saldo de empregos do ano passado praticamente “dobrou” em relação a 2019

O saldo de empregos, divulgado pelo Ministério do Trabalho, por meio do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) praticamente dobrou no ano de 2020 passado em Campo Mourão, se comparado ao ano anterior (2019). Foram 680 empregos gerados no ano passado, superando os 353 do ano anterior. Os dois melhores anos, recentes, foram em 2008 e 2011, onde foram gerados 1.422 empregos.

Os números são positivos, na opinião do Secretário do Desenvolvimento Econômico do Município, Eduardo Akira Azuma. “A participação do empresariado local, em conjunto com a administração, é de fundamental importância para a geração de empregos na cidade, em favorecimento da nossa população, e desta forma, estaremos trabalhando também lado a lado com o empresariado, em todas as esferas, atuando sempre em parceria e procurando atender, dentro do possível, as suas necessidades”, destaca.