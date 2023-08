Procon faz parceria com Codecam sobre Índices Econômicos

Com o objetivo de auxiliar os consumidores e divulgar as informações sobre a economia do município, o Procon agora compõe a parceria de uma pesquisa mais abrangente sobre os índices econômicos: Boletim de Indicadores Econômicos de Campo Mourão.

A iniciativa, liderada pela Câmara de Atração de Investimentos do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Campo Mourão, conta com a parceria da SEIDEC, NEPE, UNESPAR, ACICAM, IPPLAN-CM e Sebrae.

O boletim tem a finalidade de apresentar aos gestores públicos, empresários e comunidade em geral, informações sobre a economia da cidade. Serão acrescentadas informações sobre as pesquisas já realizadas pelo Procon como valores do gás de cozinha, combustíveis, material escolar, medicamentos, ovos de páscoa, etc.

O diretor do Procon, Sidnei Jardim, enfatiza a importância da parceria com o Codecam para aumentar a visibilidade do boletim e levar informações a um número-maior de consumidores. “O Procon e o Codecam tem alguns objetivos semelhantes e aceitamos o convite para essa parceria, pois o consumidor será beneficiado” afirma Jardim.