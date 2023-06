Procon de Campo Mourão realiza pesquisa de preços de produtos de festa junina

Com a chegada das tradicionais festas juninas, o Procon de Campo Mourão está em alerta com relação ao aumento no preço de produtos utilizados durante as comemorações. Com o objetivo de auxiliar os consumidores a economizarem em suas compras, o Procon realizou uma pesquisa abrangente de preços entre os dias 19 e 22 de junho, analisando 93 itens em 5 mercados da cidade.

Produtos como pipoca, amendoim, cachaça, milho, leite condensado, paçoca e salsicha são muito procurados nessa época festiva, podendo haver prática abusiva por parte de comerciantes. “O PROCON auxilia os consumidores a obterem uma visão geral dos preços e a economizarem”, afirma Sidnei Jardim, Diretor do Procon.

Nesse período além de Escolas, CMEIs, Igrejas e Entidades são várias famílias que promovem o famoso Arraiá Caipira. Os resultados da pesquisa foram esclarecedores e preocupantes. A menor variação de preço foi encontrada no ketchup Hellmans, com diferença de apenas 2,59%. Por outro lado, a variação de preço mais significativa foi observada no leite condensado da Nestlé, com um aumento surpreendente de 117,65%. Essas descobertas destacam a importância de estar atento das flutuações de preços que podem ocorrer durante essa época do ano. Lembrando que os valores dos produtos divulgados são os valores de mercado, sem descontos.

O diretor do Procon, Sidnei Jardim, destaca ainda que “a pesquisa de preços fornece informações valiosas para as famílias, permitindo que elas façam escolhas mais econômicas na compra dos produtos festivos. Ao comparar preços em diferentes mercados, os consumidores podem identificar as opções mais acessíveis sem comprometer a qualidade dos produtos que desejam”.

Diante dessas constatações, o Procon incentiva o consumidor a planejar suas compras com sabedoria e ficar atento às variações de preços. Recomenda-se que as pessoas comparem preços, aproveitem as promoções e considerem marcas ou mercados alternativos, visando garantir o melhor custo-benefício durante esse período festivo. Clique no link e acesse a pesquisa completa: https://abrir.link/WKYl3