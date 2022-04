Procon de Campo Mourão divulga pesquisa de ovos de chocolate e peixes

Nessa época do ano o consumo de ovos de chocolate e peixes costuma aumentar significativamente. Por isso o Procon de Campo Mourão realizou nesta quinta-feira (7), uma pesquisa de preços desses produtos em sete grandes estabelecimentos da cidade. Em ambos os produtos, a variação do menor para o maior preço passou de 100 por cento. A pesquisa está publicada na página do Procon no portal do município.

Segundo o diretor do órgão de defesa do consumidor, Sidnei Jardim, foram pesquisados 141 itens entre ovos de chocolate e derivados e seis tipos de peixes. “A orientação ao consumidor é pesquisar os preços por produto, porque não existe um local mais barato que o outro, mas sim produtos. É importante observar a marca e o peso também”, ressalta Sidnei.

Nos ovos de chocolate a maior variação (118%), foi constatada na marca Prestígio. Já entre os peixes o filé de merluza apresentou a maior variação (116%) do menor para o maior preço. “A cotação dos peixes foi realizada do setor de congelados, por isso vários itens terão gramagem e valor decorrentes ao peso específico do produto”, reforça o diretor, ao frisar que o Procon está à disposição para esclarecimentos ou recebimento de denúncias.

Link da pesquisa: https://tinyurl.com/yt6b7y5a