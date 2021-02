Procon alerta postos que anteciparam aumento do combustível

O reajuste no preço do combustível tem assustado os consumidores na hora de abastecer o carro. Muita gente que quis encher o tanque com o preço antigo, no entanto, não conseguiu, pois segundo denúncias que chegaram ao Procon, alguns postos de Campo Mourão repassaram o reajuste na venda do produto que ainda mantinham em estoque.

O secretário Executivo do Procon Campo Mourão, Sidnei Jardim faz o alerta aos donos de postos e pede que as pessoas denunciem, caso constatem esse tipo de prática.

“Quem constatar esse tipo de prática criminosa, que fere o direito do consumidor, deve entrar na página da prefeitura na internet, acessar o link do procon online e registrar a sua denúncia. Também é preciso ter em mãos a nota fiscal para que possamos autuar e multar, caso seja constatado esse tipo de abuso”, afirma Jardim.

Ele explica que a fiscalização referente aos postos de combustíveis não cabe ao Procon, e sim a Agência Nacional do Petróleo (ANP), no entanto, Jardim explica que o aumento antecipado nos preços, em cima do produto em estoque é considerado crime.

“Se isso realmente estiver acontecendo em Campo Mourão e o consumidor fizer a denúncia, o Procon pode fazer a multa, por ferir o direito do consumidor. O posto só pode reajustar o preço no momento em que fizer a compra do produto com o aumento repassado pela Petrobrás. Esse reajuste da Petrobras estava previsto a partir de hoje”, lembra o chefe do Procon.