Prêmios do Dia dos Namorados serão sorteados na sexta-feira

A Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam) realiza na próxima sexta-feira (dia 17), às 10 horas, o sorteio de prêmios da campanha promocional do Dia dos Namorados. Aberto ao público, o evento vai acontecer no auditório da entidade, com a presença de dirigentes da Acicam, representantes das instituições parceiras na promoção e de profissionais da imprensa.

Os consumidores que fizeram compras nas empresas participantes da campanha e preencheram os cupons estarão concorrendo a três Vale Romance (no valor de R$ 500,00 cada) e 20 vale compras no valor de R$ 100,00 cada. Cerca de 180 lojas participam do projeto “Três Amores”, da Acicam, que contempla três datas especiais: Dia das Mães (maio), Dia dos Namorados (junho) e Dia dos Pais (agosto).

No dia das Mães foram sorteados 54 prêmios e no Dia dos Pais também serão sorteados 54 prêmios. É o segundo ano consecutivo que a Acicam, presidida por Ben-Hur Berbet, desenvolve o projeto Três Amores. Fomentar as vendas, valorizar o comércio local e premiar os consumidores são os objetivos da promoção.

MAIS PRÊMIOS

No dia 14 de setembro, marcando o encerramento do projeto, os consumidores que depositaram cupons ao longo das três fases da promoção voltam a concorrer a prêmios: uma moto zero quilômetro, uma geladeira, uma televisão de 32 polegadas e um aparelho de ar condicionado. Estarão concorrendo todos os cupons preenchidos nas campanhas das três datas especiais.

A promoção da Acicam tem o apoio da Coamo Agroindustrial Cooperativa, Unimed Campo Mourão, Cresol, Sicoob e Sicredi.