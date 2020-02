Poucos estandes para o 24º Feirão Queima de Estoque do Comércio

A expectativa é de que ainda nesta semana seja encerrada a comercialização de estandes para o 24º Feirão Queima de Estoque do Comércio de Campo Mourão, que será realizado nos dias 5, 6 e 7 de março, nas dependências do Celebra Eventos. Restam poucos espaços e os organizadores estão em negociação com várias lojas locais interessadas em participar.

A promoção é da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), que pretende realizar três feirões do gênero em 2020, dado ao histórico de sucesso de vendas do evento. Os baixos preços praticados por lojas participantes e a grande variedade de produtos ofertados são as principais características da promoção, que fidelizou milhares de consumidores de Campo Mourão e também das cidades vizinhas ao longo dos mais de 10 anos. Muitos aguardam a realização do feirão da CDL para realizar as compras para toda a família, devido aos preços de liquidação.

É o maior evento do gênero realizado em todo o Vale do Piquirivaí e muitas das empresas participantes já deixam estandes reservados ao final de um feirão para a próxima edição. Uma vez mais, o feirão vai se estender de quinta-feira a sábado, com atendimento ao público das 9 às 22 horas.

Os consumidores encontram roupas para todas as idades e dos mais diferentes estilos, calçados, material esportivo, bijuterias, acessórios femininos, etc. Também encontram confecções para cama, mesa e banho, além de muitos outros produtos.

Os empresários interessados em participação do 24º Feirão Queima de Estoque do Comércio de Campo Mourão devem entrar em contato com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), que funciona em horário comercial, no térreo do Centro Empresarial Cidade. Informações pelo telefone (44) 3525 1272.