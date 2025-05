Pauta diversificada marcou a reunião mensal da Acicam

Com a presença de um bom número de associados e de lideranças locais, a Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam) realizou sua reunião mensal ordinária na noite desta quarta-feira (30/4), véspera do feriado do Dia do Trabalhador.

Após as boas-vindas a todos do presidente Francisco Viudes, o diretor secretário da entidade, Amauri Lopes – como já é tradição – anunciou que a Acicam recebeu 23 novos associados, enumerando as empresas que passaram a fazer parte do quadro social. Também anunciou que a entidade protocolou documento na prefeitura, no último dia 24, com sugestões para aprimorar o sistema de estacionamento rotativo Pare Azul, levantadas junto ao empresariado.

A ordem do dia foi aberta pelo secretário municipal Franco Freire Sanches (de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal), que falou sobre a lei de substituição das sacolas plásticas e as notificações de empresários ocorridas nas últimas semanas. Após a manifestação de vários empresários foi sugerida a realização de uma reunião de trabalho envolvendo representantes do Ministério Público, do governo municipal, empresários e de outros setores envolvidos para tratar do assunto.

A reunião prosseguiu com a coordenadora dos Núcleos de Cooperação Socio Ambiental da Itaipu Binacional discorrendo sobre as ações desenvolvidas nos municípios do Paraná e do Mato Grosso do Sul. Nicoli Lopes, integrante da Acicam Jovem, ocupou a tribuna para convidar a todos para o Rodízio de Negócios, que vai acontecer no dia 20 de maio, a partir das 19 horas, na Bella Pizza.

Também o advogado César Dallabrida Júnior participou da reunião e discorreu sobre a implementação da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) na Acicam, detalhando pontos do trabalho que vem sendo realizado e de uma série de novidades que em breve começam a ser adotadas.

Ao final da reunião, o presidente Francisco Viudes conclamou os mourãoenses a contribuir com a campanha “Imposto de Renda Solidário” e destacou a adesão dos empresários à campanha promocional “Acicam Premiada”. Anunciou ainda que, a pedido da administração municipal, a Acicam será a responsável pela comercialização de estandes e outros pontos comerciais no parque de exposição para a Festa Nacional do Carneiro no Buraco. Adiantou ainda que nos últimos dias a entidade recebeu contato de empresas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina interessadas em participar do evento do prato típico do Município.