Parte do comércio de CM fecha na próxima segunda e terça-feira

As lojas de Campo Mourão que funcionaram em horário especial no período que antecedeu o Natal passado não abrirão na próxima segunda e terça-feira (Carnaval). O recesso está estabelecido na Convenção Coletiva de Trabalho da categoria, como forma de compensação aos comerciários que trabalharam em jornada prolongada no último mês de dezembro.

Neste sábado (dia 22), o comércio lojista de Campo Mourão funcionará em horário normal. As lojas que permanecerão fechadas na segunda e terça-feira de Carnaval retomarão o atendimento aos clientes na manhã da quarta-feira da próxima semana.