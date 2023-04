Parcerias e ICMS Tecnológico na pauta da reunião da Acicam

A Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam) realiza nesta quarta-feira (26/4), sob a presidência de Ben-Hur Berbet, a sua tradicional reunião mensal ordinária. Aberto ao público, o encontro terá início às 18h30min e vai acontecer no Auditório Marta Kaiser.

A pauta da reunião inclui apresentação sobre o ICMS Tecnológico e a formalização de nova parceria da Acicam com o Hospital Santa Casa. Também será firmada parceria com a SGC – Crédito Fácil, com o objetivo de atender os associados da entidade empresarial que neste ano completa 70 anos de fundação. Vários outros assuntos serão tratados no encontro.

Tradicionalmente, as reuniões mensais da Acicam – sempre realizadas na última quarta-feira do mês – têm a participação de grande número de associados, além de convidados especiais, autoridades, dirigentes de instituições de apoio ao setor produtivo, lideranças da comunidade e representantes de outras entidades empresariais. Na abertura são enumerados os novos associados. Atualmente, a Acicam tem cerca de 1.200 associados e, proporcionalmente ao porte da cidade, está entre as maiores instituições do gênero no Paraná.