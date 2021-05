Paraná tem melhor quadrimestre na geração de empregos em 11 anos

Janeiro e fevereiro foram os dois melhores meses na história do Paraná na geração de empregos, e o Estado já tinha fechado o primeiro trimestre deste ano com o melhor resultado para o período desde o início da série histórica do Caged, em 2004. O saldo do quadrimestre foi alcançado com a soma das vagas abertas em janeiro (25.291), fevereiro (41.591), março (10.903) e abril (10.019).

“O resultado dos empregos formais no primeiro quadrimestre de 2021 é o melhor desde 2011. O resultado reflete a política do Governo do Paraná de atração de novos investimentos para o Estado, que tem um efeito positivo na abertura de vagas”, ressalta Suelen Glinski, chefe do Departamento do Trabalho e Estímulo à Geração de Renda da Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho.

“Mesmo com o período de pandemia e medidas restritivas que interromperam algumas atividades, conseguimos visualizar que os empregos com carteira assinaram voltaram a crescer desde o final do ano passado e, principalmente, no início deste ano”, salienta.

SETORES

Praticamente todos os setores da economia fecharam o quadrimestre com saldo positivo nas contratações, puxados pela indústria, que criou 27.991 vagas no acumulado do ano. Um dos segmentos mais afetados pela pandemia, o comércio teve uma boa recuperação e foi o segundo setor que mais empregou, com a abertura de 15.048 postos.

Na sequência vêm construção civil (13.617), administração pública (8.962), agropecuária (3.901), transporte, armazenagem e correio (3.001), outras atividades de serviço (1.132), arte, cultura, esporte e recreação (22) e serviços domésticos (11). O único setor com saldo negativo foi o de alojamentos e alimentação, com menos 983 vagas.