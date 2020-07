Nota Paraná sorteia R$ 10 milhões em prêmios nesta terça

Com o retorno dos sorteios da Loteria Federal, suspensos desde março devido à pandemia de Covid-19, a Secretaria de Estado da Fazenda promove nesta terça-feira (14), em Maringá, os sorteios do Nota Paraná referentes aos meses de abril e maio. Como a cada mês são distribuídos R$ 5 milhões (R$ 2,8 milhões para cidadãos e R$ 2,2 milhões para entidades assistenciais), desta vez serão liberados R$ 10 milhões em um único dia.

Para os consumidores que colocaram o CPF na nota, são 40.103 prêmios individuais mensais que variam de R$ 10 a até R$ 1 milhão (primeiro prêmio). Portanto, nesta terça-feira haverá dois novos milionários no Paraná.

Para as entidades, são vinte mil prêmios de R$ 100 e dez prêmios de R$ 20 mil a cada mês.

O sorteio dos prêmios do Nota Paraná se baseia nos números da Loteria Federal. De acordo com o item 12 da Resolução nº 626/2015, a apuração dos contemplados será realizada de forma eletrônica e, para garantir a segurança do processo, será aplicado, sobre o conjunto de bilhetes concorrentes, algoritmo matemático que terá por base os números sorteados em extração da Loteria Federal.

“Pedir a nota fiscal em todas as compras é exercer a cidadania. Além de ajudar na arrecadação do Estado, os sorteios são um grande estímulo, pois o contribuinte também concorre a ótimos prêmios em dinheiro”, destaca o secretário da Fazenda, Renê Garcia Junior.

A coordenadora estadual do Nota Paraná, Marta Gambini, lembra que os sorteados serão notificados após a homologação do resultado e orientados sobre a entrega dos prêmios.

REPASSES

Além do sorteio, o programa Nota Paraná devolve valores aos contribuintes que colocam seu CPF na nota ao fazer compras, ou para as entidades sociais cadastradas no programa e indicadas pelo cidadão.

Em julho foram pagos R$ 8 milhões em créditos, sendo R$ 7,17 milhões para consumidores com CPF identificado e R$ 874,7 mil para entidades sem fins lucrativos.

No total, 5 milhões de contribuintes pediram CPF na nota em abril e poderão fazer o resgate com depósito em conta-corrente ou optar por deixar o valor acumular para pagar o IPVA, no início de 2021.

Também 1.284 entidades de todas as regiões do Estado que receberam a doação de notas fiscais por parte dos contribuintes serão beneficiadas este mês.

Desde que foi lançado, em 2015, o Nota Paraná já repassou R$ 1,8 bilhão a contribuintes e instituições.

Agência Estadual de Notícias