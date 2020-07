“No comércio é onde as pessoas estão mais protegidas”, diz presidente da Acicam

A Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam) solicitou mais uma vez à prefeitura, a abertura do comércio em horário normal. A justificativa é que a redução do horário favorece a aglomeração das pessoas, principalmente nesse início do mês de agosto, pelo Dia dos Pais.

O presidente da Acicam, Bem-Hur Berbet entende que o comércio é o lugar mais protegido, por conta dos cuidados que os empresários estão tomando neste período de pandemia da covid-19.

“Pelas medidas preventivas que vemos dos empresários, o comércio é o lugar mais protegido para as pessoas. As empresas estão disponibilizando os EPIs (Equipamento de Proteção Individual) aos seus colaboradores, máscaras, higienização com álcool em gel em superfícies de toque, além de outros cuidados como a exigência da máscara para quem chega”, justifica Berbet.

O horário mais restrito do comércio (10h ás 16h), decretado pela prefeitura por conta da pandemia, preocupa o presidente da Acicam. Ele entende que com a entrada de mais uma parcela do auxílio emergencial, pagamento no início do mês e o Dia dos Pais, haverá grande aglomeração no comércio.

“O horário reduzido não se justifica, pois quanto mais você afunila, mais vai causar aglomeração no comércio. Os empresários estão fazendo sua parte e cumprindo com todos os cuidados necessários elencados no decreto municipal. A população também tem sido parceira no sentido de sair com máscaras e respeitar o ambiente dentro das empresas, seguindo as orientações dos comerciantes.”

AULAS PARTICULARES

No documento encaminhado nesta sexta-feira ao prefeito Tauillo Tezelli, a Acicam também manifestou apoio às instituições de ensino particulares da cidade, para o retorno das aulas presenciais. O documento firmado pelas escolas privadas foi encaminhado para apreciação do governo municipal.