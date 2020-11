Menor Preço ajuda a gastar menos nas compras de fim de ano

Muitos paranaenses ainda não sabem, mas o Paraná é pioneiro em criar uma solução que permite a todos os cidadãos comparar os preços de qualquer tipo de produto em estabelecimentos de sua cidade. O aplicativo Menor Preço, criado pela Secretaria da Fazenda e desenvolvido pela Celepar, já atingiu a marca de 1,35 milhão de downloads.

A ferramenta, um desdobramento do Nota Paraná, possibilita à população comparar quanto custa um mesmo produto em diversos estabelecimentos, e é uma ótima aliada para as compras de fim de ano. Com o aplicativo, disponível na web e nas plataformas Android e iOS, a consumidor pode pesquisar aproximadamente 29 milhões de preços de produtos, que são atualizados semanalmente por cerca de 100 mil estabelecimentos varejistas. A plataforma utiliza como base informações das 4,5 milhões de Notas Fiscais de Consumidor Eletrônica (NFC-e) que são emitidas diariamente, em média, no Estado.

Os preços são atualizados em tempo real, de acordo com os registros das notas. O consumidor pode consultar os valores em um raio de até 20 quilômetros, por meio do código de barras do item ou pelo nome do produto. Após selecionar o estabelecimento desejado, o aplicativo ainda disponibiliza um mapa com o caminho mais curto até o local.

O Menor Preço-Nota Paraná permite também a criação de listas para que o consumidor verifique onde cada produto de suas compras está mais barato. Com a lista salva, é possível procurar todos ao mesmo tempo. Essa opção, porém, só está disponível para quem possui cadastro no programa Nota Paraná.

BENEFÍCIO

Fã da ferramenta, a diretora do Procon-PR, Claudia Silvano, é também uma grande incentivadora de seu uso. “Recomendamos a todos os consumidores que procuram o Procon que baixem o aplicativo e façam uma busca antes de efetuar qualquer compra”, conta.

Para ela, o aplicativo é indispensável para quem quer economizar. “Agora para as compras de final de ano ele é muito útil, pois os preços oscilam bastante. Muitas vezes você pode achar produtos com valores totalmente diferentes na mesma quadra”, diz.

O presidente da Celepar, Leandro Moura, ressalta que o projeto dá ao cidadão um grande aliado para fazer compras, unindo tecnologia e economia. “Vale lembrar que, além das compras de final de ano, estamos próximos de uma Black Friday. Portanto, o cidadão deve utilizar essa ferramenta a seu favor”.

A coordenadora do Programa Nota Paraná, Marta Gambini, explica que toda transação comercial tem seu valor registrado e inserido no sistema do Menor Preço, independentemente de o consumidor colocar o CPF na nota ou não. “Esta é uma ferramenta de serviço, e por isso todas as vendas são registradas, de maneira que se possa saber de fato onde estão os menores e maiores preços num determinado local, naquele dia e horário”.

ENCONTRE O MENOR PREÇO

A interface do app é bastante simples. O primeiro passo consiste em informar o produto que você deseja buscar – o que pode ser feito por nome, marca ou código de barras. Em seguida, o usuário recebe uma relação com os preços, em quais locais foram oferecidos e por qual loja. Após selecionar a qual estabelecimento deseja ir, a plataforma oferece opções de rotas. Também é possível compartilhar as ofertas encontradas pelo Menor Preço.

PRÊMIOS

Por seus benefícios e caráter inovador, o Menor Preço-Nota Paraná conquistou o Prêmio Excelência em Governo Eletrônico (e-Gov 2017) da Associação Brasileira das Empresas de TIC (Abep), e também o Top de Marketing, da Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil (ADVB-Seção Paraná).

A qualidade do serviço oferecido aos cidadãos pelo Menor Preço chamou a atenção também de outros estados e a Secretaria da Fazenda de Pernambuco contratou a solução junto à Celepar.

Agência Estadual de Notícias